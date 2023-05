Eve Tavernier autrice du blog "Une table au soleil" vous propose une nouvelle idée de préparation culinaire pour vos apéritifs d'été ou vos entrées. Le baba ganoush : parfaite tartinade maison.

Le baba ganoush se prononce baba ranouj, un des classiques du mezzé libanais, à servir lors de vos apéritifs, un caviar d'aubergines préparé avec du tahini (purée de sésame), du jus de citron et de l'ail. Vous le servez avec des morceaux d'aubergines poêlés, des grains de grenade et de la menthe. Une préparation parfaite pour l'été avec les premières aubergines françaises, que vous pouvez accompagner de crackers sésame "fait maison" ou de pain pita.

Eve Tavernier, est chroniqueuse culinaire, gourmande invétérée, photographe parfois, cuisinière toujours, zigzagueuse d'entre mots et cartésienne désabusée. Eve est une femme qui préfère avoir sa propre opinion sans aucunes influences, ce qui est donc une sérieuse référence lorsqu'elle aime un produit girondin ou une nouvelle adresse de la gastronomie. Vous retrouvez ses recettes, sa passion et ses coups de cœur gastronomiques sur son blog : unetableausoleil.fr et sur son fil Instagram @evetavernier