Le Rooftop de l'UCPA sport station de Bordeaux droite

Découverte d'un nouveau lieu rooftop à Bordeaux, où vous pouvez à la fois dégustez une salade ou un plat du jour, et admirer la vue face à la Cité du vin. Vous pouvez également en profiter pour pratiquer un sport tel que le golf ou le squash, le paddle ou l'escalade.

Vous voilà donc dans ce nouveau lieu dédié au sport, avec pour réconfort, après l'effort, une belle assiette préparée par l'équipe de cuisiniers. Thomas Galharague auteur du blog Bordeaux food, a testé pour vous :

Deux cartes différentes selon vos envies une carte rooftop où vous sont servis des planches à partager, et une carte restaurant, qui propose des sandwichs artisanaux, des salades fraiches, un poisson du jour ou encore un tartare de bœuf. Entre sport et gourmandise, dans ce lieu de 15000m2 avec un restaurant de 200m, endroit chaleureux et convivial au cœur de la cité bordelaise.

Paupiette de veau sauce poivre et chou rouge - Thomas Galharague

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood , sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)