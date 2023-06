Les biscuits croquants au marc de café

Dans la team des influenceurs, s'est ajoutée, Sidonie Bancquart Warren, autrice du livre Re-garder le marc de café, la jeune femme bordelaise affirme que le marc de café est un véritable or noir, utilisable pour des biscuits craquants autant dans leur texture que leur goût.

Avant la dégustation rappelons l’histoire du café : Certains racontent qu’au temps des « il était une fois », en lointaine Abyssinie, des chèvres bien dégourdies auraient grimpé sur un robuste arbuste pour y déguster ses feuilles et ses fruits. Remarquant l’effet excitant que cette manne produisit sur ses bêtes, le berger aurait ramassé une branche de ce caféier pour préparer une boisson à partir des grains récoltés. Et le premier café était né. Sidonie Bancquart Warren connait bien le sujet du café car pendant le confinement, elle a écrit cet ouvrage : re-garder le marc de café : 75 recettes pour le réutiliser en famille et au quotidien.

Sidonie Bancquart est née parisienne, mais a quitté Paname à 19 ans pour partir apprendre l’anglais en Californie. Le mois prévu s’est transformé en 8 années durant lesquelles elle a gagné sa carte verte à la loterie (si, si!), obtenu 2 bachelors à l’université de Berkeley (en sciences politiques et en russe) et surtout, est tombée dans le monde de l’édition pour ne plus jamais en sortir! Elle a commencé à travailler chez Ten Speed Press, un petit éditeur hippy et révolutionnaire avant l’heure (il y avait cours de yoga le mardi, des cagettes de fruits bios de producteurs locaux le jeudi et augmentations salariales jouées et gagnées (!) au ping pong!). Elle crée pour eux et dirige pendant 3 ans le département de droits étrangers. De retour en France (avec un mari américain en poche), elle monte à Marseille son agence de droits étrangers, Sea of Stories qu’elle dirige toujours. S'enchaînent 6 années marseillaises puis 12 années californiennes, et encore un retour en France et en 2018. Maintenant bordelaise, Sidonie dirige toujours son agence de droits étrangers, mais avec le temps, les confinements, et le constat d'un monde de l'édition de plus en plus mercantile et trop souvent irrespectueux de notre planète, l'envie d'essayer de faire autrement, s'impose. Les mots clefs: travailler à petite échelle, remettre la qualité et l'humain au cœur du projet et respecter autant que possible notre environnement et améliorer notre empreinte au quotidien. De cette réflexion est née "re-garder" une jeune collection de livres pour transformer nos déchets quotidiens en nouveaux trésors, rendre notre vie plus verte et partager des moments forts en famille. Et suite à l’énorme (!) consommation caféinée pendant les confinements : le marc de café s’impose en premier sujet. A suivre sur Instagram .

Sidonie Bancquart Warren - Amandine Dubessay