Les carafes à décanter le vin : comment s'en servir ?

Carafer ou ne pas carafer, telle est la question. Pauline Champeil autrice du blog "Le micro de Bacchus", enfant de St Emilion, vous conseille à ce sujet.

Connaissez-vous la différence en une carafe et un décanter ? L’un est pour les vins vieux, l’autre pour les vins jeunes. On utilisera l’un ou l’autre en fonction de l’âge du vin. Mais ce n’est pas fini… Connaissez vous l’astuce pour savoir s’il est nécessaire d’oxygéner son vin ? C’est très simple à mettre en place, il suffit de comparer premier nez et deuxième nez et de trouver sa préférence. Si vous préférez le premier nez, vous laissez le vin en bouteille, sinon vous aérez !

Chaîne et podcast Bordelais récemment lancés par Pauline Robin Champeil, « Au micro de Bacchus » part à la rencontre de professionnels inspirants dans l’univers du vin. Micro en main, Pauline dévoile avec ardeur les parcours de personnalités du monde viti-vinicole au travers d’anecdotes et d’histoires, avec pour motivation, de partager sa passion mais aussi de faire découvrir les richesses de son terroir et de ceux qui le valorisent.