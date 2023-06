Les fromages à découvrir dans les alpages et les estives, cet été !

A la recherche du meilleur goût avec votre fromager instagramer Laurent Charron de Langon. Vous allez vers les fromages d'alpage fabriqués lorsque les troupeaux sont menés aux pâturages communautaires de haute montagne, lors de l'arrivée de l'été. Une période que l'on appelle l'estive.

Laurent Carron est né à Bordeaux en1965, il grandit à Lormont ou il a eu l'immense chance d'avoir connu et surtout d'avoir goûté le fameux, le seul, l'unique, le véritable Gratton de Lormont de la belle Famille Gaudin. Jeunesse bordelaise, études au Lycée Hôtelier de Talence pour un CAP-BEP de cuisinier, Laurent travaille alors quelques temps seulement en restauration. Mais malgré sa passion et sa gourmandise, ce beau métier de cuisinier n'est pas fait pour lui. Par opportunité et par hasard il trouve un travail de coursier en agence de voyages. Secteur dans lequel il reste 26 ans et où il termine avant mon licenciement économique comme responsable d'agence (7ans). Naturellement Laurent revient vers les métiers de bouche et crémier-fromager lui convenait parfaitement. L'amour du produit, des terroirs, le partage, la gourmandise, etc... Depuis 5 ans Laurent Charron est à son compte après avoir travaillé d'abord pour des confrères, et avoir bossé en grande distribution, avoir écrit un livre, participé à la finale de la coupe de France des crémier-fromagers en 2021 et avoir partagé avec bonheur ses connaissances avec de futurs confrères au Campus des Métiers de Tours. Vous le retrouvez sur Instagram et Facebook !