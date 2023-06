Les nouvelles tables du Gault et Millau en Gironde

Sophie Juby autrice du guide "Le Meilleur de Bordeaux", consacré aux restaurants de Bordeaux métropole vous détaille le palmarès. Une nomination au Gault et Millau, est une formidable mise en lumière susceptible d’accélérer une carrière.

Chaque année, à l’occasion de la sortie du guide régional, le Gault et Millau récompense les talents en cuisine et en salle.

Ce lundi 5 juin, c'était donc la remise des récompenses au Palais de la Bourse de Bordeaux en présence de nombreux chefs d’Aquitaine. Dans cette belle assistance, les girondins étaient venus en force : L’équipe de la Grand’Vigne et le chef Nicolas Masse, l’équipe de Lafaurie-Peyragey et le Chef Jérôme Schilling, Stéphane Carrade pour le Skiff club de l’Hôtel Haïtza, Sébastien Faramond pour la Table de Pavie ou encore Fabien Beaufour, Julien Cruège, Alexandre Koa, etc.

On comptait aussi de nombreux chef des Charentes, des landes et du Pays Basque. Détendue à l’ouverture, l’ambiance a changé au fur et à mesure de l’annonce des lauréats. La tension était palpable dans l’assistance et montrait combien ces distinctions sont importantes dans la carrière des chefs. Dans le Palmarès Gault et Millau gironde 2023, un Gault et Millau d’or est décerné à Jérôme Schilling, Chef du restaurant Lalique Lafaurie Peyragey. Il a reçu son prix avec joie et humilité. Dans ses remerciements, il a parlé de sa passion, de son goût de la compétition et de la valeur travail. D'autres Chefs sont récompensés et vous allez entendre dans cette chronique le palmarès complet dans le département de la Gironde, et sur le blog de Sophie Juby l'ensemble des lauréats en Nouvelle Aquitaine .

Sophie Juby écrit sur la gastronomie et le vin depuis 2014. Dans son blog, Le Meilleur de Bordeaux (anciennement Bordeaux Cuisine and Co ), elle partage sa passion pour sa ville d’adoption au travers de chroniques et de coups de cœur. En 2018, elle lance un guide des restaurants de Bordeaux avec les Editions Sud-Ouest : Le Meilleur de Bordeaux. Aujourd’hui, la troisième édition de l’ouvrage est chez les libraires, avec toujours l’envie de mettre en avant des adresses sincères où l’on sert une cuisine maison dans le respect des saisons. Sophie Juby donne aussi la préférence à ceux qui utilisent des produits locaux. Et comme elle pense aussi à tous les budgets, elle a sélectionné 100 restaurants accessibles. Un classement facile en 10 rubriques permet de trouver son bonheur gourmand parmi : 10 Plats à partager / 10 Restaurants gastronomiques / 10 Bistros / 10 Cuisine du monde / 10 Végétariens / 10 Pause déjeuner / 10 Coffee bars & salons de thé / 10 Brunchs / 10 Ouverts le dimanche / 10 Bars à vins & cocktails. Sophie Juby est présente sur les réseaux, Instagram , Facebook et sur un blog plus personnel .

Sophie Juby autrice du guide "Le Meilleur de Bordeaux"