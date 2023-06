Les terrasses de Bordeaux pour votre pause déjeuner ou dîner

Sophie Juby a écrit le guide des restaurants "Le Meilleur de Bordeaux", et vous la retrouvez régulièrement dans cette rubrique. Sophie vous propose une sélection de terrasses à Bordeaux et loin de la métropole. Des ambiances différentes, à vous de choisir.

Dans cette sélection : deux adresses très différentes à Bordeaux, le premier est un bistro à Saint Augustin et le second, un jardin caché vers le Palais Gallien. Quartier tranquille à deux pas du CHU Pellegrin, Saint Augustin s’organise autour de l’église et de la place éponymes. Circulation douce et ambiance familiale font de l’endroit un petit paradis pour les jeunes familles et les mamans poussettes. La Place St Aug, y occupe un emplacement de choix entre l’école primaire et la mairie de quartier, un spot idéal pour manger en terrasse à l’ombre. Vous êtes servis sur des tables de jardin au centre du carré défini par quatre marronniers. Au menu, quatre entrées et quatre plats au choix.

Sophie Juby : Dans l'assiette, c'est généreux et en bouche, c'est simple et bon !

L’originalité de la Place St Aug : un sourcing de quartier. Théo Ben Soussan, un enfant du village Saint Augustin s’approvisionne à 80% à 200 mètres du restaurant chez les artisans de proximité. Seul le poisson vient d’un spécialiste extérieur. La place St Aug, table gourmande se trouve au 20 place de l’église Saint Augustin. Entrée 10€ , plat de 15 à 20€.

Théo Ben Soussan le Chef cuisinier de La Place St Aug à Bordeaux - Josema Azpeitia

Le jardin de Montaigne, c’est la table estivale du chef Younesse Bouakkaoui. Nous sommes au Palais Gallien, un hôtel installé dans une belle maison bourgeoise dont les dépendances ont été transformée en chambres et surmontées d’un rooftop. Entre les deux bâtiments, un jardin de ville avec piscine et terrasse. Ne vous laissez pas intimider par le monumental vestibule qui mène au jardin. Osez vous installer pour une pause au calme, un verre de vin et une assiette.

En été, le chef nous propose une courte carte, un condensé de plats souvenirs de vacances, houmous et pain pita, salade César ou Burrata di bufala, les incontournables. Pour compléter un plat mijoté du moment et d’autres suggestions de saison. Pour accompagner, vins au verre et cocktail à choisir selon le moment de la journée. Le plus : terrasse ouverte tous les jours. Une bonne idée pour les dimanches et lundis soir. Inutile de réserver sauf si vous venez avec votre bande de potes. A partir de 5, on bloque sa table. 🍽 assiettes de 15 à 17€, cocktail 16€.

Hôtel du Palais Gallien, 144 rue Abbé de L’Épée? 05 57 08 01 27. Ouvert 7/7 de 12h à 22h

Escapade dans les vignes : À Sauternes, le nouveau concept de La Terrasse de Lafaurie, le restaurant éphémère du château. Imaginez, le chef Jérôme Schilling va cuisiner au braséro, devant vous, du poisson, des fruits de mer et des légumes de saison. Le brasero, si vous ne connaissez pas, c’est un récipient métallique monté sur pied dont le centre est un foyer ouvert où l’on brûle bois et charbon. Il sert à la fois de barbecue quand on pose une grille en son centre et de plancha puisque ses bords plats permettent la cuisson des aliments.

La Terrasse de Lafaurie - @Michael BOUDOT

La Terrasse de Lafaurie est ouverte du 15 mai au 18 septembre 2023, déjeuner du jeudi au lundi sauf le dimanche. Entrée, plat et dessert 55€ Entrée et plat 45€ Plat et dessert 40€. Château Lafaurie-Peyraguey à Bommes. Réservation : info@lafauriepeyragueylalique.com, 05 24 22 80 11

Sophie Juby écrit sur la gastronomie et le vin depuis 2014. Dans son blog, Le Meilleur de Bordeaux (anciennement Bordeaux Cuisine and Co ), elle partage sa passion pour sa ville d’adoption au travers de chroniques et de coups de cœur. En 2018, elle lance un guide des restaurants de Bordeaux avec les Editions Sud-Ouest : Le Meilleur de Bordeaux. Aujourd’hui, la troisième édition de l’ouvrage est chez les libraires, avec toujours l’envie de mettre en avant des adresses sincères où l’on sert une cuisine maison dans le respect des saisons. Sophie Juby donne aussi la préférence à ceux qui utilisent des produits locaux. Et comme elle pense aussi à tous les budgets, elle a sélectionné 100 restaurants accessibles. Un classement facile en 10 rubriques permet de trouver son bonheur gourmand parmi : 10 Plats à partager / 10 Restaurants gastronomiques / 10 Bistros / 10 Cuisine du monde / 10 Végétariens / 10 Pause déjeuner / 10 Coffee bars & salons de thé / 10 Brunchs / 10 Ouverts le dimanche / 10 Bars à vins & cocktails. Sophie Juby est présente sur les réseaux, Instagram , Facebook et sur un blog plus personnel .