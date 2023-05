Marie Curry des saveurs voyageuses qui font "le bien"

Régalez-vous dans ce restaurant où le voyage et la solidarité sont les mots clefs. Une salle, une cour intérieure pour les beaux jours et du talent traduit par une équipe de femmes Cheffes issues du Liban, de Syrie, de Centrafrique, d'Arménie, ou île Maurice et Caraïbes.

Un coup de cœur de votre Instagramer Yannick Revel que cette adresse entre la grosse cloche et la flèche St Michel à Bordeaux. Après la version traiteur, voici le restaurant avec cinq Cheffes cuisinières , l'une d'elle est en photo dans cette page : Ursula Médaille pour une cuisine Guyano-Centrafricaine. Cette nouvelle table est installée dans le quartier St Michel, au 15 rue Causserouge à Bordeaux. Depuis début 2023, cette entreprise de l'économie sociale et solidaire soutient et encourage les femmes issues de l'immigration à valoriser leurs compétences en cuisine. Ainsi des dizaines de femmes sont passées par cette structure pour lancer leur petite entreprise. Marie Curry est reconnue officiellement ESUS, "Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale" par la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités.

Les infos pratiques : ouverture de 8h30 - 17h00 du mardi au vendredi, et 11h00 - 16h00 le samedi. Les réservations se font au 07 76 34 91 20

