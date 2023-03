Soline Bossis - La Route des Vins Bios met à l'honneur les femmes qui travaillent dans nos vignes

Soline Bossis de la Route des Vins Bios nous parle des femmes de vignerons !

On prend la route des vins bios avec Soline Bossis qui nous parle des femmes dans les vignes, domaines et chais du département !

"Les femmes de vignerons" gèrent tout, des vendanges au marketing en passant par les finances et la logistique. Et pourtant, on les appelle juste "la femme de..."

C'est un peu comme si on disait "le chapeau de...", "la voiture de..." ou "le couteau de...". Ça n'a pas de sens !

Ces femmes-là, elles sont multitâches, multitâches, multitâches et multitâches. Elles peuvent gérer une équipe de vendangeurs, faire partir des bons de commandes, écrire des newsletters, parler à des importateurs, faire des tournées de livraisons. Mais aussi, donner un coup de main à la vigne pour tailler, embouteiller le vin, tout en gardant le sourire. Elles sont, des vendeuses, des marqueteuses et des dégustatrices hors pair. Même si parfois elles ne sentent pas légitimes de parler du vin car ce ne sont pas elles qui l’ont fait.

Ces femmes sont des guerrières, des combattantes, Soline Bossis les appelle d’ailleurs des warriors. Elles ont dû se battre pour s'imposer dans un monde dominé par les hommes, pour prouver leur valeur, pour montrer leur talent.

J’ai déjà entendu des femmes de vignerons, dire « moi je suis la pièce rapportée du domaine » ou bien une autre dire « je suis la valeur ajoutée du domaine ».

Mais il n’y a toujours pas de nom officiel.

Soline a donc voulu faire un petit jeu et demander à chat gpt (une intelligence artificielle) de trouver un nom pour ces femmes de vignerons.

Voici ces proposition :

1. Les "vinspiratrices" : ces femmes sont de véritables inspiratrices pour leur équipe. Elles ont une vision claire de leur entreprise et savent communiquer cette vision à leurs employés, les motivant ainsi à donner le meilleur d'eux-mêmes.

2. Les "vinfemmes d'affaires" : ces femmes sont des gestionnaires aguerries, qui savent gérer efficacement leur entreprise et prendre des décisions importantes.

3. Les "vindicatrices" : ces femmes sont des expertes en vente de vin. Elles connaissent leur produit sur le bout des doigts et savent comment le vendre avec conviction

4.Les "vindispensables" : ces femmes sont tout simplement indispensables. Elles font tourner la boutique avec brio et sont la colonne vertébrale de l'entreprise. Elles sont multitâches, polyvalentes et capables de tout faire. Sans elles, l'entreprise ne serait pas aussi prospère qu'elle l'est aujourd'hui.

Mon préféré :

7. Les vintrépides Ça sonne comme "intrépides", ce qui reflète parfaitement leur courage et leur détermination. Ce sont des femmes qui ont du cran, de l'audace, de l'énergie. Elles sont le moteur du monde viticole et leur dynamisme est contagieux.

Alors, mesdames et messieurs, la prochaine fois que vous dégusterez un verre de vin, n'oubliez pas de penser à ces femmes incroyables qui ont contribué à sa création, à sa commercialisation et à sa réussite. Ces femmes sans nom spécifique mais avec une force, un courage, une énergie qui leur permet de briller dans l'univers fascinant du vin.

Soline Bossis - La Route des Vins Bios

Soline Bossis est coach de vigneronnes et vignerons bio. Elle les accompagne dans leur développement commercial et oenotouristique.

Elle a créé La Route des Vins Bio en 2018, à l'origine un blog sur les vins bio et maintenant une entreprise qui accompagne les vignobles à augmenter leurs ventes de vins en direct avec authenticité. Sa mission est de remettre du lien entre les producteurs et les consommateurs de vins.

Ancienne guide du Château Mouton Rothschild, une vraie wineglobetrotteuse, elle a parcouru les vignobles de France et du monde entier, pour interviewer ceux qui font le vin et le vendent.

Petite fille de producteur de cognac, elle a à cœur de promouvoir le savoir-faire culturel viticole français, de faire rayonner les produits du terroir et ceux qui les font.

Vous pouvez la retrouver sur son site laroutedesvinsbio.com ou sur son compte instagram la_route_des_vins_bio . Par email à soline.bossis@laroutedesvinsbio.com