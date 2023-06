Suprême boissons par la blogueuse Nadia Bergeat

Suprême boissons : l’idée d’Anne et de son compagnon Ibrahima, l'union de leurs deux cultures, Française et Sénégalaise, qui alimentent des boissons originales et naturelles, aux saveurs Africaines, sans arômes artificiels ni conservateurs.

Cette ligne de boissons née à Bordeaux propose une production raisonnée, un engagement local, les fruits sont Français, les producteurs au maximum locaux, pour les fruits exotiques pas d’acheminement par avion, car Anne et Ibrahima en font une priorité, ces fruits arrivent donc par bateau . 4 parfums pour vous faire voyager : Suprême gingembre/ananas bio un gout intense et poivré adouci par la douceur de l’ananas. Suprême Bissap framboise/menthe bio, une infusion d’hibiscus, de framboise et de menthe fraiche un bon petit goût de bonbon acidulé une boisson très désaltérante grâce à la fleur d’hibiscus. Suprême pomme/bissap, un mariage parfait entre la pomme de France représenter par Anne et l’hibiscus du Sénégal représenter par Ibrahima l’ensemble apporte une touche d’acidité en bouche ! Et le dernier Suprême Bouye /melon. Le Bouye appeler aussi pain de singe et le fruit comestible du Baobab c’est un aliment très riche en divers minéraux, en fibres et en calcium il est d’ailleurs classer parmi les fruits les plus riches en vitamine C, une macération de la pulpe de baobab associé au melon frais donne un gout en bouche végétal légèrement sucré et acidulé, fermer les yeux et vous êtes directement transporter au Sénégal !

Ils proposent aussi du sirop de Bissap son goût intense vous étonnera, rafraichissant et très désaltérant il trouvera facilement sa place dans des cocktails avec ou sans alcool.

