Terre Emeraude rue de Cursol à Bordeaux

Terre Emeraude est un voyage en Colombie par la cuisine, c’est un lieu de partage, de bon moment, et de bon plats à proximité du musée d’Aquitaine.

Ce restaurant est né suite à la reconversion d’Alexandra, elle s’est rendu compte qu’elle apprécie d’accueillir, nourrir, discuter et écouter les personnes tout en étant en société. Le restaurant est donc l’endroit parfait entre vie en société, partage et scène, c’est un lieu vivant qui incite au partage et à la communication entre personnes. Le projet a été possible grâce et avec son frère Alexander, qui a été chef dans un restaurant en Colombie. Il revisite la cuisine de son pays d’origine. Le restaurant représente le côté raffiné d’Amérique du Sud tout en gardant les recettes de leurs ancêtres.

Le midi, la carte est assez sobre pour la clientèle pressée du déjeuner et varie en fonction de l’humeur du chef. Le soir, c’est un service à la carte pour pouvoir profiter au mieux de ce dépaysement culinaire.

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood , sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)