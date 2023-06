Thomas Galharague auteur du blog Bordeaux food

Deux glaciers originaux, l'un est dans le quartier St Pierre à Bordeaux, l'autre déambule dans les quartiers de Bordeaux en version triporteur. Thomas Galharague vous en donne un aperçu.

Henriette et Olga : A leur tête, Christophe et Dimitri, qui depuis 2016, et au fil du temps, ont élaboré leur projet. Henriette et Olga, est le prénom de leurs grands mères respectives. Tous les deux vous proposent des glaces, des gâteaux réalisés avec des collaborations en locales (café piha, David Dohin, Haasna,…) 26 parfums hors saison, 30 en saison. Un lieu chaleureux, comme à la maison, qui casse les codes des glaciers dans la déco.

Henriette et Olga

25 rue du Pas-Saint-Georges

33000 Bordeaux

Henriette et Olga

Sherbete est un triporteur glacé végétal, le concept d'Amandine, pâtissière, chocolatière depuis plus d’une dizaine d’années. Sherbete, est une petite production de glaces tournée vers l’écologie, pour limiter l’emprise au sol et le rejet de carbone, avec un triporteur autonome en électricité et qui consomme 7 litres d’eau par jour. Amandine travaille avec des acteurs locaux principalement sur les circuits courts et dans l’agriculture biologique. Tout est recyclable, compostable et biodégradables. On peut la retrouver au Parc Bordelais, au marché des Capucins, au marché des Chartrons.

Agrume chez Sherbete à Bordeaux

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood , sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)