Thomas Galharague - Bordeaux Food - La boulangerie Panoca à Eysines

Du pain 100% fait en Gironde, avec de blé moulu dans la boulangerie : direction la boulangerie Padoca, 67 avenue de la Libération à Eysines avec Thomas Galharague de Bordeaux Food.

Padoca, ça veut dire "boulange" en portugais et c'est le nom de ce lieu unique en Gironde : une Boulangerie-meunerie à Eysines, située 67 avenue de la Libération. Ouvert en novembre 2022 par Elaine (d'origine brésilienne) et Paul. Ils travaillent des blés de Nouvelle Aquitaine (9 variétés en tout) transformés en farine sur place ! C'est unique dans la métropole. Le levain est aussi fait maison, les pains sont façonnés puis cuits dans un four à bois construit par nos deux boulangers. Ils proposent aussi de la pâtisserie boulangère et un espace où boire un café.

Ouvert du mercredi au dimanche.

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood , sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)