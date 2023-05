Tigermilk, table Mexicaine à Bordeaux

Eve Tavernier autrice du blog "Une table au soleil" vous invite à une escale Mexicaine près de la place de la Bourse à Bordeaux. Direction une charmante hacienda au cœur de la ville, qui porte le nom d'une sauce péruvienne traditionnelle, un dépaysement total.

Tigermilk, est donc le nom de l'enseigne, nom qui fait référence au lèche de tigre, cette marinade à base de citron vert, de piment et d’oignon rouge qui donne au ceviche sa saveur unique. Tigermilk est ouvert depuis quelques semaines à Bordeaux, et possède d'autres établissements sur le même concept dans d'autres grandes villes de France. Eve Tavernier est conquise, par les assiettes gourmandes, la fraicheur des ingrédients, et les cocktails légers et bien équilibrés.

La salle chez Tigermilk à Bordeaux - Eve Tavernier

Eve Tavernier, est chroniqueuse culinaire, gourmande invétérée, photographe parfois, cuisinière toujours, zigzagueuse d'entre mots et cartésienne désabusée. Eve est une femme qui préfère avoir sa propre opinion sans aucunes influences, ce qui est donc une sérieuse référence lorsqu'elle aime un produit girondin ou une nouvelle adresse de la gastronomie. Vous retrouvez ses recettes, sa passion et ses coups de cœur gastronomiques sur son blog : unetableausoleil.fr et sur son fil Instagram @evetavernier