Une action au profit de la maison RoseUp de Bordeaux

Chef Jésus Hurtado organise une [journée caritative](https://www.helloasso.com/associations/rose-up/evenements/charity-for-roseup-by-chef-jesus siècle. ), accord mets et vins au Clos Des Queyries , à Bordeaux rive droite. Cette journée se déroulera au profit de la maison RoseUp de Bordeaux, rappelons que l’association RoseUp a été fondée par Céline Dupré et Céline Lis Raoux. Des « Rencontres Gourmandes » soutenues par l’association « La Fourchette Anonyme », Vatel, ainsi que huit Chefs bordelais : Oxana Cretu du célèbre Cromagnon, Gabriel Gette du Café Lavinal, Sabrina Anh (Anh traiteur), Romain Cazalas de La Guinguette du Coq, Dresia de Sweetdonuts, Rémi et Kevin de la pâtisserie Equilibre, Cheffe Line et Chef Jésus Hurtado. Vous pourrez déguster, le temps de deux services (le midi et le soir), des mets en accord avec des vins du Syndicat des Côtes de Bourg. Pour participer à l’événement, pensez à réserver votre place sur [HelloAssos](https://www.helloasso.com/associations/rose-up/evenements/charity-for-roseup-by-chef-jesus siècle. ). Vous serez par la suite, munis d'un pass dégustation pour : 5 verrines et 5 verres de vin. Le lieu est magnifique et bercé par le chant des oiseaux, il s’agit du jardin du magnifique Clos Des Queyries, un Château bordelais du 18ième siècle tenu par Sylvie et Sébastien.