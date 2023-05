Une baguette cuite sur des coquilles de noix !

Connaissez-vous "Le Pain de Tranchoir" à Bègles ? Cette boulangerie possède une longue et belle histoire, reprise en 2017 par Catherine et Philippe Meyer dans un décor et une ambiance de boulangerie à l'ancienne.

Dès votre entrée dans cette boulangerie "Le Pain du Tranchoir" à Bègles, votre première vision se pose sur le four, un vieux four à bois qui vous fait remonter le temps, jusqu'aux années 1900/1905. Catherine et Philippe Meyer ont le souhait de montrer les coulisses pour montrer leur production et de faire de la pédagogie sur leur manière de faire leurs produits. Montrer comment faire une viennoiserie, montrer le four de bois. Ils cherchent à casser les codes. Pains, viennoiseries, snacking, gâteau, tel est la gamme proposée. Tout est fait maison, sur place, avec des produits en circuit restreint. Autre particularité : les Ateliers Petits Mitrons en collaboration avec les écoles de Begles pour apprendre le goût aux enfants. Thomas Galharague auteur du blog Bordeaux Food a donc poussé la porte pour vous, pour découvrir un savoir faire et le remettre au goût du jour, garder cet esprit artisanal, vendre de la bonne gourmandise à la clientèle.

Catherine et Philippe Meyer - Thomas Galharague

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood , sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …).