Visite au Restaurant La Grand'vigne - Les Sources de Caudalie à Martillac

Une table d'exception dans le département de la Gironde, la nouvelle Grand'Vigne - Sources de Caudalie à Martillac est orchestré par le Chef Nicolas Masse, deux étoiles au guide Michelin. Thomas Galharague, du blog Bordeaux food vous raconte son expérience sur place.

Avant de dévoiler un exemple de menu à déguster pleinement dans ce restaurant gastronomique, il faut parler du lieu. la nouvelle Grand'Vigne - Sources de Caudalie à Martillac est un écrin de verdure, un site où la déconnexion est immédiate. Vous oubliez très vite le rythme du quotidien. Sur ces terres, un beau potager pour alimenter les préparations culinaires imaginées par le Chef Nicolas Masse . La cuisine du chef Nicolas Masse est connue pour être épurée, affinée, elle met en valeur les fruits et légumes du potager bio, de produits carnés, laitiers et de poissons issus d’élevage ou de fabrication artisanale d’Aquitaine.

Le potager aux Sources de Caudalie - Thomas Galharague

Le Chef Nicolas Masse est comme tous les grands Chefs étoilés, un passionné de gastronomie, il retranscrit une histoire dans l’assiette, son expression dévoile les produits sourcés auprès de producteurs locaux comme une tartelette avec du Caviar Sturia, du chèvre et des petits pois, venant du potager au sein de l’hôtel. Parlons aussi de la complémentarité avec son équipe. Avec le chef pâtissier Anthony Chénoz pour la création de la carte. Les valeurs, l’échange, l’humain sont l’épicentre de leur duo. 1+1+3 avec l’accord mets et vin. Une continuité de l’entrée au dessert dans cet ADN Terre de Vignes. Le chef Anthony Chenoz est originaire de la région, il a travaillé entre avec les chefs Jean Luc Rocha et Julien Dumas avant d’arriver aux sources de Caudalie. Voici le menu « Votre voyage en terre de Vignes » testé par le blogueur Thomas Galharague : Notre Caviar végétal (avec du @caviarsturia ), Promenade au Potager, Langoustine Grand Millésime, Terre Brûlée Rouget Vendangeur, Jardin Sucré Notes Aromatiques

Restaurant gastronomique la Grand'Vigne - Sources de Caudalie à Martillac - Thomas Galharague

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood , sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …).