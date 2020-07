Alice Guyot et sa vie de château à Bridoire (à Ribagnac)

Pendant 22 ans, le château de Bridoire a défrayé la chronique ! Pillage, vandalisme, convoitise politique et financière, ce château a subi tous les outrages ! Propriété du célèbre Empereur Bokassa depuis 1987, Bridoire est finalement exproprié par l'Etat en 2002 suite à l'action exemplaire de l'association de sauvegarde du Château. Il est ensuite revendu au secteur privé par le biais d'une procédure d'appel d'offres. Passionnés depuis toujours par les châteaux en périls, Catherine et Jacques Guyot, le 13 Septembre 2011, rachètent Bridoire à l'Etat avec deux engagements : le restaurer et l'ouvrir au public. Le château ouvrira ses portes quelques mois plus tard pour la première fois de son histoire au public.

Bridoire, c'est le château aux 100 Jeux ! Des jeux fidèlement reconstitués vous sont proposés à l'intérieur comme à l'extérieur du Château. En famille ou entre amis, venez passer un moment convivial à Bridoire, petits et grands se prennent au jeu, ambiance garantie. Au château, le Salon des Jeux vous propose des tables à jeux pour des moments calmes et conviviaux. Sur l'avant cour du château : la "plaine des grands jeux" pour s'amuser quel que soit son âge : Jeu de la Poutre, Ski sur herbe, Tir à la corde, berdinguette géante, jeu des réflexes, jeu de l'oie grandeur nature sur 300 mètres à travers bois, pétanque, chamboule tout, jokari, jeu de croquet, pêche à la ligne géante, course de l'œuf à la cuillère et bien d'autres... Dans la Salle des gardes, la taverne des jeux avec ses nombreux jeux de plateaux et de réflexions ! Mais également l'archerie pour s'entrainer à l'arbalète, la Tente des Chevaliers pour essayer armures et casques médiévaux, la calligraphie à la plume d'oie ou l'échiquier géant pour se défier entre générations.Ribagnac