La vie de château en ruines de Jean-Pierre Pouxviel

A mi-chemin entre Brantôme et Thiviers se trouve le château de Bruzac. Une ruine majestueuse remplie d’histoires qui passionne Sonia et Jean-Pierre Pouxviel, les propriétaires.

Le château de Bruzac est l'un des plus anciens du nord Périgord, puisqu'en effet, les premières traces de celui-ci datent des années 950 à 980. Le véritable château en lui même date de la fin du 11ème siècle ou du 12ème siècle. Actuellement, nous parlons du château de Bruzac, mais en fait, celui ci est divisé en deux : il y a eu deux coseigneuries et donc deux châteaux. Il fut séparé par l'histoire, entre les Français et les Anglais pendant la Guerre de Cent Ans, ainsi que lors des guerres de religion entre catholiques et protestants. Cependant, architecturalement parlant, il n'existe qu'un seul et même château. Outre cette histoire originale, le château de Bruzac fut épargné par les grands événements historiques de la région. Il a vécu une vie presque normale jusqu'à la Révolution Française, où ensuite, il est tombé en ruines.

Des ruines impressionnantes - Jean-Pierre Pouxviel

Si aujourd'hui, le château est justement une ruine, cela n'a pas empêché Jean-Pierre Pouxviel de craquer pour celui-ci. Lui et sa femme se sont retroussés les manches pour le mettre en valeur, et depuis, ils le font visiter au public en costumes.

Vous pourrez le visiter en libre participation les week-ends de cet été jusqu'au 16 août, entre 11h et 18h30. Vous pourrez aussi vous initier à la calligraphie médiévale, ou participer à une animation médiévale gourmande le mercredi 12 août à partir de 18h30, avec de véritables plats d'époques à déguster pour 15 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants de 6 à 10 ans.

Pour réserver : 06 11 40 55 37 ou chateaux-de-bruzac.24@sfr.fr