La vie festive du château Mounet-Sully

Mounet-Sully était un tragédien qui n'était pas triste. Il a laissé dans son château son esprit festif et culturel. Laurent Peslerbe, l'actuel propriétaire, nous raconte...

Le château Mounet-Sully est aussi particulier que son célèbre habitant, déjà, par son architecture. En effet, celui-ci s'est construit sur trois époques : les 16ème, 18ème et 19ème siècles. Il s'agissait, au 16ème, d'une ferme fortifiée, qui s'est agrandie au fil des siècles et notamment au 18ème grâce à la richesse des propriétaires, la famille Mounet-Sully, puis d'une touche encore plus moderne ajoutée par l'artiste Jean-Sully Mounet, appelé plus communément Mounet-Sully.

C'est notamment un cloître, une chambre et surtout, un immense théâtre qu'il va faire construire, c'est la patte du tragédien, qui ne jure que par son art et aussi, par la fête. Mounet-Sully adorait recevoir, ce sont donc toutes les personnalités du 19ème siècle qui sont passées par son château où il organisait de grandes fêtes théâtrales accompagnées de belles tablées avec de grands vins de Bergerac et de gastronomie périgourdine.

Dans ces personnalités du 19ème, il y en a une qui a tapé dans l’œil de Mounet-Sully : l'actrice Sarah Bernhardt. Elle fut sa maîtresse, le suivait dans ses trajets, et avait même une chambre pour elle dans le château, au dessus de celle du tragédien. Sa femme et ses enfants étaient dans l'aile familiale du 18ème, quand la maîtresse se trouvait dans la partie 19ème à traverser quelques nombreux couloirs, pièces et escaliers pour rejoindre son amant.

Différentes architectures au Château Mounet-Sully - Laurent Peslerbe

Le château Mounet-Sully a toujours gardé son âme festive. Après quelques discothèques, Laurent Peslerbe et son associé Stéphane Dubreuilh ont rouvert un lieu dédié à la culture, les arts plastiques et graphiques, et au théâtre avec des résidences d'artistes organisées sur le site.

Actuellement, Laurent prépare aussi de nouvelles visites et cherche à résoudre de nouveaux mystères sur Mounet-Sully, et pour cela il fait appel à vous. Si vous êtes en mesure de lire les signes ésotériques : n’hésitez pas à venir lui apporter votre aide !

Et si vous souhaitez visiter le château, situé à Bergerac, c'est possible entre 9h et 18h. Toutes les infos sont disponibles ici.