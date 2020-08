Le Château de Beauvais, vu par Christine Durand de Maillard

Construit par les familles de Conan et du Faure de La Roderie, barons de Saint Martial de Valette entre 1533 et la fin du XVIe siècle, le château de Beauvais est un bel exemple d'architecture archaïsante de cette région du Périgord. Un colombier imposant et un très beau puits couvert complètent l'ensemble.

Le château de Beauvais, vu par les oiseaux - Château de Beauvais

Le repaire noble de Belver ou Belverium était aux XIIIe et XIV e siècles une dépendance d’une commanderie des Templiers. Le château actuel a été construit aux XVe et XVIe siècles grâce à la fortune des forges à canons.

Le château de Beauvais, à Lussas-et-Nontronneau, est ouvert à la visite à 11h et 14h30 jusqu’à fin août, où un jeu de piste vous mène dans les bois alentours. Il sera également ouvert aux prochaines journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains.