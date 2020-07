Le conte de fées de Catherine Guyot au Château de Marzac

Le Château de Marzac est un château millénaire car il est la continuité de l’habitat préhistorique de la vallée de la Vézère. Il est construit et s’appuie sur une falaise de plus de 60 mètres au dessus de la riviere dans laquelle on y trouve des abris sous roches, habités depuis toujours et jusqu’à l’ère médiévale. Les premières traces de construction d’un château fort datent elles du 12è siècle.

Un bond en avant maintenant, en septembre 2019. La famille Guyot (aussi propriétaire du château restauré de Bridoire) achète le Château de Marzac aux enchères du tribunal de Bergerac. C’est un véritable coup de poing et coup de cœur à la fois. Inhabité pendant 30 ans, il aurait du devenir un club house de golf, luxueux, de grand standing, mais le projet s’est arrêté net, laissant à la famille Guyot un château déshabillé et triste, sans fenêtres, couloirs, portes. Cependant, malgré le challenge qui les attend, Catherine continue de croire à son contes de fées.

Planté au milieu d’un décor somptueux : Marzac est l’archétype de ce conte de fées, accroché à ses falaises, flottant au-dessus des nuages les jours de brouillard, au milieu d’une immense forêt, avec ses terrasses et ses majestueuses tours coiffées de hennins.

Le Château de Marzac - Par @natrphoto (Instagram) à l'occasion de l’instameet @justmyperigord

Si c’est une épreuve parfois difficile, acheter un château est aussi une aventure pleine de surprises. Redonner une âme au château n’est pas rien, et c’est pourquoi la famille a décidé de créer un escape game à l’intérieur et l’extérieur de la bâtisse. Un jeu d’énigmes familial, amusant et dans un cadre magnifique, dans lequel vous devrez aider la famille de Marzac a retrouver son apparence humaine, après avoir été empoisonnés par le mage du château.

Pour le découvrir et jouer entre amis, en couple, en famille au château de Marzac, rendez vous tous les jours de l'été entre 10h et 19h. Dernier départ à 17h30, car l'énigme prend en moyenne une heure et demie à être découverte. Il est aussi conseillé de réserver sur leur site internet.