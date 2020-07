Les légendes du château de Biron

Le château de Biron est le siège de l’une des quatre baronnies du Périgord. Il date d'il y a plus de mille ans, mais il est difficile de le dater exactement. Les premières archives apparaissent au Xe siècle, avec un donjon en bois, puis devient ensuite une des plus grandes forteresses du Sud-Ouest, rempart entre la Gascogne et le Périgord. L'histoire de ce château est aussi liée à la grandeur d’une famille, les Gontaut-Biron, qui tint le fief depuis le Moyen-Âge, au XIe siècle et ce, durant huit siècles.

Autour de 1450, dans la famille de Gontaut-Biron, au milieu d'une fratrie de dix garçons, va naître un petit personnage : Ponce de Gontaut Biron. A cette période, la famille étant pauvre, Ponce va partir à la rencontre du Roi de France, Charles VIII, et va être très bien reçu, devenir proche de lui, et vont partir ensemble faire les guerres d'Italie. Lors de cette croisade, ils vont rapporter quelques trésors, les prémices de la Renaissance, qui vont enrichir la famille de Ponce, et lancer les restaurations des châteaux Français comme Amboise, et évidemment, Biron.

Cette histoire a peut-être rendu Ponce de Gontaut-Biron légèrement mégalomane, car il a voulu, à tout prix, rester éternel dans son château. Il s'inscrit alors dans la chapelle seigneuriale, et se créé un tombeau avec, sculpté sur son dessus, la résurrection de Lazare.

Peut-être que son esprit est aussi resté dans les murs du château et s'est transmis à ses descendants, car l'histoire de Ponce se retrouve dans un conte que l'on nous racontait enfant. Au XVIIIe siècle, Charles-Armand de Gontaut-Biron est un proche d'un certain Charles Perrault, célèbre auteur de contes qui va s'inspirer des histoires de la famille. Le Petit Ponce parti en Italie pour rapporter la richesse à sa famille, serait en fait le Petit Poucet...

La château du Petit Poucet - Olivier Vallejo (Instagram)

Aujourd’hui, propriété du département de la Dordogne, le château reconnu Site Majeur d’Aquitaine et classé Monument Historique, présente un ensemble de bâtiments dont la diversité et la superposition de styles témoignent toujours de la puissance passée de cette famille de Gontaut-Biron. Le château est encore restauré petit à petit pour y faire revenir l'art et la culture entre ses murs.

Pour découvrir les mystères de Ponce et sa famille, direction le sud du Périgord pourpre, tous les jours de l'été entre 10h et 19h30.