Les phénomènes paranormaux du château de Montaigne

Le château de Montaigne se situe à St michel de Montaigne, en Périgord, entre st emilion et bergerac. C’est ici que l’écrivain et philosophe Montaigne a vécu sa vie, entre 1533 et 1592, son enfance et sa retraite se dérouleront principalement dans ce château. Lorsqu’en 1568, le père de Montaigne décède, c’est lui qui récupère la grande fortune et le domaine, où il se retire donc pour les jours qui lui restent à vivre.

C’est entre ces murs qu’il consacre son temps à la méditation, à la lecture de milliers d’ouvrages rassemblés dans sa librairie amenagée au dernier étage de la tour qui devient son repaire.

Il s’approprie la pièce, fait graver sur les poutres du plafond des maximes du scepticisme antique et des sentences de l’Ecriture Sainte, qui forment aujourd’hui un témoignage de se pensée humaniste : "Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m’est étranger" (Térence). Il commence également à coucher par écrit ses reflexions et notamment ses Essais dont il publie le premier recueil en 1580.

Outre l’histoire de cet auteur célèbre, le château de Montaigne est encore plein de mystères. Peut-etre que l’esprit de Montaigne lui-même y règne encore. Dans les châteaux de cette taille, les phénomènes sont parfois inexplicables. Xavier Loriaud, le directeur actuel en a un vécu un. Lors d’une nuit, Xavier a reçu un appel, celui de la vidéo-surveillance du château, qui remarque de la pluie dans une pièce. Arrivé sur place, pas de trace d’humidité dans cette pièce. Xavier croit alors à une erreur, mais non, des photos lui sont envoyées :

La mystérieuse pluie du château de Montaigne - Xavier Loriaud

Cette histoire étrange s’accompagne d’autres, comme celle d’une équipe de film qui auraient entendu des bruits parasites inexpliqués, et qui se seraient arrêtés à la simple demande d’un membre de la production adepte de paranormal.

Alors, que se passe t’il au Château de Montaigne ? A vous peut-être de le découvrir en visitant le château et son parc tous les jours de 10h à 18h30 cet été.