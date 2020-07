Maëva Paolozzi est guide au château de Beynac

Dressé au sommet d'une falaise vertigineuse, dominant le village de Beynac-et-Cazenac, le château de Beynac est une sentinelle de pierre qui veille depuis plus de 9 siècles sur la Dordogne. Visiter Beynac, c'est traverser 5 siècles de l'Histoire de France, sur les traces de Richard Cœur de Lion, Aliénor d'Aquitaine, Simon de Montfort et la Guerre de Cent Ans. De la rigueur défensive de son donjon du XIIe siècle à l'escalier Renaissance en passant par la très impressionnante salle des États des Baronnies du Périgord du XVe, la Cuisine du XIIIe et son exceptionnelle barbacane, son état de conservation exceptionnel vous propose un voyage inoubliable au cœur du Moyen Âge. Entre ciel et terre, depuis le haut de son donjon du XIVe, les 152 mètres d'à pic sur la Dordogne vous offriront une vue inoubliable sur la magnifique vallée de la Dordogne, panorama classé 3 étoiles au Guide Vert Michelin. Visiter Beynac c'est faire l'expérience d'une plongée en immersion totale au cœur de l'Histoire.

Austère, le château de Beynac ? - Château de Beynac

Le château fort est bâti dès le XIIe siècle par les barons de Beynac pour verrouiller la vallée. L'à-pic étant suffisant pour décourager toute escalade côté vallée, les défenses s'accumulèrent côté plateau : double enceinte crénelée, double douve dont l'une approfondissait un ravelin naturel, double barbacane.nÀ la mort d'Adhémar de Beynac (1147 – 1189), croisé décédé sans postérité, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, offre Beynac à Mercadier, son fidèle routier. Celui-ci est assassiné à Bordeaux en 1200 et la baronnie revient dans la famille d'origine. À partir de 1241, la châtellenie, dont fait partie le château de Commarque, est divisée entre deux frères, Gaillard et Mainard de Beynac. Les deux branches ne seront à nouveau unies qu'en 1379.nÀ l'époque de la guerre de Cent Ans, la forteresse de Beynac est l'une des places fortes françaises. La Dordogne sert alors de frontière entre France et Angleterre ; non loin de là, de l'autre côté de la Dordogne, le château de Castelnaud, rival de Beynac, était aux mains des Anglais. La partie la plus ancienne du château est un gros donjon roman carré, vertigineux, aux rares percements, agrafé d'une bretèche et d'une échauguette, accosté d'une cage d'escalier en vis, mince comme un contrefort et terminé par une terrasse crénelée. D'un côté, un logis de la même époque lui est juxtaposé ; il a été retouché et agrandi aux XVIe et XVIIe siècles. De l'autre côté, c'est un logis en partie XIVe siècle, auquel sont accolés une cour et un escalier de plan carré desservant des appartements du XVIIe siècle. Les appartements ont conservé des boiseries et un plafond peint du XVIIe siècle. La salle de réunion des États du Périgord est ainsi nommée parce que s'y réunissait la noblesse des quatre baronnies, celles de Beynac et Biron pour le sud et celles de Bourdeilles et Mareuil pour le nord. Elle garde une belle cheminée Renaissance sculptée de bucranes. Cette salle donne sur un petit oratoire entièrement décoré, au XVe siècle, de fresques parmi lesquelles une Pietà, un saint Christophe, une cène dans laquelle saint Martial est le maître d'hôtel. On peut également y voir de somptueuses tapisseries représentant des scènes de chasse et d'autres scènes de la vie des seigneurs de l'époque, ainsi que la reproduction de l'étendard de la famille de Beaumont-Beynac, propriétaire du château depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 1961.