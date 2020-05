Avec le Dr. Sabine Turbé, pédo-psychiatre, on explique le covid-19 aux enfants

Comment expliquer le Covid-19 et le confinement aux plus jeunes sans créer d'angoisses ? Le Dr.Sabine Turbé, pédo-psychiatre et médecin chef à la clinique Sainte-Marie de Clermont-Ferrand vous donne quelques conseils