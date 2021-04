Aurélie Menadier nous présente son exploitation, La Ferme de la Terrasse à Courpîère

Une ferme en constante évolution depuis sa création en 1930, qui élève des veaux et vaches de différentes races notamment locales comme la Ferrandaise, et qui produit du lait, mais aussi du fromage, des yahourts, de la crème, du fromage blanc et de la faisselle.

à noter que la Ferme de la Terrasse recherche 2 nouveaux associés pour la gestion du troupeau et la transformation fromagère (pour cause de départ en retraite), si vous êtes interessés vous pouvez entrer en contact avec Aurélie en écrivant à fermedelaterrasse@gmail.com