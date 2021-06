Le Craft Beer Bottle Shop, micro brasserie auvergnate

Galane Peyre nous présente le Craft Beer Bottle Shop, une micro brasserie auvergnate, qui propose 2 bières artisanales et locales, l'une est une bière expérimentale destinée à faire découvrir le monde de la bière aux curieux, la DarkLab est une bière qui a pour but d'évoluer au gré des retours de ses consommateurs, l'autre, la Bern'Arbuste est une bière qui soutient un projet écologique de préservation des forets dans la région du parc des volcans d'Auvergne et du Livradois Forez.

