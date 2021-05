Marliette - une aventure entre copines

Voici une belle aventure entre copines, Megane et Manon, ont décidé de franchir le cap et de se lancer dans la restauration à l'horizon de jours meilleurs.

Elles nous proposent une cuisine simple qui mêle saveurs et tendances. Ambiance brunch et bistrot pour des moments inoubliables et conviviaux avec le plaisir du goût.

Si vous souhaitez être parmi les premiers à en profiter, suivez l'aventure de Marliette sur leur site internet par ici