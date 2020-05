Saint Pierre du Mont : François Castets, chef du restaurant Fourchette et Sable Blanc nous offre ses recettes

C'est un amoureux des bons produits et de la gastronomie du terroir. François Castets est le chef du restaurant Fourchette et Sable Blanc à Saint-Pierre du Mont. Vous retrouverez dans sa cuisine des plats connus et reconnus retravaillés avec amour pour le plus grand plaisir de tous.