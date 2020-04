On se régale avec la pâtisserie et la cuisine la Dînette à Roulettes

Les réalisations sucrées mais aussi salées d'Elodie et Jean Vignier de la Dînette à Roulette à Mont de Marsan et ses alentours sont juste sublimes et succulentes. Deux vrais talents unis à la scène comme à la ville pour le plus grand plaisir des gourmands qui ne s'y trompent pas.