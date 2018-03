Bayonne, France

Giuseppe BONANNO, du restaurant Fratelli à Tarnos et Cedric Duplessis de la boutique Duplessis à Bayonne présenterons une pizza exceptionnelle à Paris les 4 et 5 avril prochain : Garnie notamment de saumon fumé aux 4 épices, de brocolis snackés, et de bruschetta grillée au beurre de cavars.