Revivez en vidéo notre émission en direct du marché de Champeix avec Cyrille Zen

Cyrille Zen et Lucie Agostinho dans la cuisine France Bleu installée au marché de Champeix

Champeix, France

A l'occasion de la Fête internationale des marchés, France Bleu Pays d'Auvergne avait invité vendredi 24 mai Cyrille Zen sur le marché de Champeix, en lui proposant de relevé un défi : avec 40 euros, faire son marché et réaliser un menu pour 4 à 6 personnes, avec entrée, plat et dessert en mettant à l'honneur les produits du terroir, les circuits courts et la gastronomie auvergnate.

Et vous savez quoi ? Pari réussi ! Revivez notre émission en vidéo.

Cyrille Zen nous donne ses premières impressions sur le matériel mis à sa disposition par France Bleu : pas vraiment une cuisine de chef, plutôt celle que chacun d'entre-nous peut avoir dans sa maison ou son appartement. C'est ça aussi le défi : cuisiner avec du matériel de base.

Cyrille Zen en compagnie de Lucie Agostinho part découvrir le marché de Champeix, en évoquant les idées possibles pour constituer le menu.

Cyrille Zen affine son idée de menu : il part sur un suprême de pintade.

On continue les courses avec du chorizo et des encornets, avec toujours les explications de Cyrille Zen.

Quand on fait un terre-mer, il ne faut pas que la mer l'emporte sur la terre

Place aux légumes avec des asperges vertes et des tomates : la magie de l'improvisation !

Cyrille Zen a fait son choix : il nous dévoile son menu.

Le menu concocté par Cyrille Zen pour France Bleu © Radio France - Pascal Gourvat

Cyrille Zen prépare les abricots caramélisés.

La recette avance, le chrono tourne et Cyrille est au taquet, devant des auditeurs ravis et friands de conseils.

L'entrée est prête. Explications du chef et premières impressions des auditrices présentes sur le marché de Champeix. Et ensuite dressage du suprême de pintade fermière.

Suite et fins des dégustations. Tout le monde se régale ! merci Chef, c'était vraiment top !