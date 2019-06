Le grand chef Thierry Marx a ouvert son école “Cuisine mode d’emploi” à Toulouse

Toulouse, France

Le parcours du chef Thierry Marx n’a pas été des plus faciles : décrochage scolaire à 13 ans, on refuse de l'intégrer à l'école hôtelière comme il le souhaitait et on l'oriente en mécanique générale où il ne restera pas plus de 3 mois. C’est le sport et la boulangerie qui l’ont “sauvé” et lui ont permis ensuite de trouver un projet qui s’est concrétisé au fil du temps. C’est aujourd'hui un chef cuisinier connu et reconnu.

Cuisine mode d'emploi s'implante à Toulouse

Thierry Marx n’oublie pas d'où il vient et c’est peut être aussi pour cela qu’il a crée “Cuisine mode d’emploi”. Cette école de cuisine gratuite qu'il vient d'ouvrir dans la ville rose, s’adresse à des personnes éloignées de l’emploi. La formation est rapide, elle dure 11 semaines. A Toulouse, les élèves de la première promotion ont commencé le 20 mai dernier dans les locaux du MIN (le grand Marché Toulouse-Occitanie).

Pour Thierry Marx, le but de cette école (comme les 7 autres partout en France) c’est d’abord de retrouver un projet, plus qu’un emploi. Copier

Cette école, gratuite pour les élèves (des personnes au chômage ou en reconversion), se finance avec des aides publiques, mais aussi en vendant des prestations de traiteurs, ou avec le restaurant d'application.Dans ce restaurant d’application les plats sont concoctés avec les produits de la région, au cœur du deuxième plus grand marché de France.

Pour Thierry Marx le circuit-court, c’est une évidence et même une nécessité Copier

Le cuisinier Thierry Marx est un chef étoilé engagé ! Notamment pour la défense de l'environnement, qui passe bien sur par ce qu’il y a dans nos assiettes, notre façon de nous nourrir et de cuisiner.

Le chef étoilé Thierry Marx Copier

Une alimentation « 80 % végétale pour 20 % de protéine animale » : c’est ce que conseille le chef étoilé Thierry Marx.

Pour ce grand chef qu'est Thierry Marx manger est un acte citoyen! Copier

Chef médiatique mais surtout chef militant Thierry Marx a un emploi du temps chargé : c’est un cuisinier certes, mais aussi un chef d’entreprise, un sportif et adepte de la méditation.

Pour Thierry Marx l’activité physique et le sport sont importants dans nos vies Copier

Thierry Marx revient sur ces sujets et bien d’autres dans son livre “la stratégie de la libellule” paru aux éditions du Cherche-Midi .