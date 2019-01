Vos questions jardin: Conserver un fuchsia

Clermont-Ferrand, France

Il y a beaucoup de variétés différentes de fuchsias. Il y en a des rustiques, des non-rustiques. Certains craignent le froid, d'autres non.

En général, ceux que l'on voit dans les jardineries avec de grosses fleurs sont des variétés annuelles. Il faut les replanter tous les ans. Il a aussi des variétés semi-arbustives, il y a beaucoup de variétés.

Pour garder un fuchsia, il vaut mieux qu'il soit en pot.

Lionel DESBORDES, expert jardin de France Bleu Pays d'Auvergne. © Radio France - Valérie Pocheveux

Si vous voulez garder un fuchsia, il vaut mieux qu'il soit en pot pour pouvoir le rentrer l'hiver à l’abri du gel. Mais il faut que la température d'hivernage ne soit pas trop forte.

Il faut faire très attention à l'arrosage. On ne doit pas arrêter l'arrosage. On les arrose tous les 10/15 jours l'hiver, pas plus.

Il ne faut pas arrêter complètement les arrosages sinon les feuilles tombent.

Mais il ne faut pas non plus trop arroser, sinon le fuchsia a tendance à avoir une asphyxie racinaire.

Donc pour essayer de garder un fuchsia: il faut un endroit lumineux, frais, pas chauffé. Une température entre 5 et 10 degrés, c'est l'idéal.

Voila le secret pour conserver un fuchsia d'une année sur l'autre!

Posez vos questions, en direct, aux experts jardin, tous les samedis de 9h à 10h: 04 73 34 2000

Emission animée par Mylène Baganas.