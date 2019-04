Déclaration de revenus, émission spéciale impôts ce mardi 7 mai sur France Bleu Gironde

Gironde, France

Le prélèvement de l'impôt directement sur votre salaire ou pension de retraite est en place depuis le 1er janvier 2019. Il ne dispense pas de la déclaration des revenus annuels. Pourquoi déclarer ses revenus alors que le prélèvement à la source est en vigueur ? Quels sont les changements à connaître ? France Bleu Gironde vous propose une émission spéciale "La vie en Bleu, le mag" le mardi 7 mai dès 9h : Isabelle Wagner reçoit Sandrine Le Guern, Patricia Chauvreau et Michael Weispal du service des impôts en Gironde.

Vos questions sur la déclaration de revenus

Comment déclarer en ligne ou en papier ?

Pourquoi déclarer alors que le prélèvement à la source est en vigueur ?

Qu'est ce que l'année blanche ?

La réforme du prélèvement à la source

Un changement de situation personnelle

En Gironde, vous avez jusqu'au 16 mai pour remplir et envoyer votre déclaration et jusqu'au 28 mai si vous optez pour la déclaration en ligne. Levez les doutes et posez toutes vos questions en direct au 05 56 19 10 10 ce mardi 7 mai de 9h à 10h ou dès maintenant via notre formulaire ci-dessous.

Après l'émission, la journée spécial impôts continue, en effet de de 10h à 12h composez le 05 57 81 20 48, la ligne spéciale France Bleu Gironde pour poser toutes vos questions à nos experts sur la fiscalité.