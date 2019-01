Vos Questions Jardin: Des vers dans les poireaux

"Je me réjouissais de préparer une bonne soupe. Mais voila, mes poireaux sont plein de vers! Que faire pour éviter ses parasites?" Dominique de Saint Gérand le Puy (03)

Voici la responsable: la mouche du poireau! © Maxppp - Watier

C'est une mouche qui vient pondre dans le poireau. Et l'asticot va se nourrir de l'intérieur. Résultat quand on récolte les poireaux, on peut trouver l'asticot encore en activité.

Mais à cette saison, on va plutôt trouver des petites coques noires. Ce sont des pupes de la mouches qui sont en train de se transformer.

Pour que ça ne se reproduise pas l'année prochaine, il faut intervenir.

Lionel DESBORDES, expert jardin de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Valérie Pocheveux

Il n'existe pas de remède vraiment efficace pour combattre la mouche du poireau. Ni naturel, ni chimique.

Ce qui marche très bien c'est de mettre un voile sur ses plantations.

Il faut mettre un voile sur ses poireaux au moment où on les repique. On les met sous châssis. Cela fait une barrière mécanique qui évite aux mouches de venir pondre. C'est ce qui donne les meilleurs résultats.

Il faut aussi faire une bonne rotation des cultures

Si vous avez eu des vers cette année, il ne faut absolument pas replanter des poireaux au même endroit. Et puis vous mettez ces filets, c'est ce qui est le plus efficace!

