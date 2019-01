Le mois de novembre c'est la période idéale pour les plantations !

Clermont-Ferrand, France

Là on est en période de plantation

On est réellement en période propice pour tout planter. En ce moment et jusqu'à la Sainte Catherine. Après tout va dépendre un peu du temps. Passé le mois de décembre, si le sol est gelé, vous n'aurez pas forcément envie de mettre vos moufles et votre bonnet pour aller planter!!!

Laurence Laly, experte jardin de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Valérie Pocheveux

Faites vous plaisir!!!! C'est le moment de planter dans vos jardins.

On ne peut pas planter n'importe quoi!!

Les plantes méditerranéennes sont fortement à déconseiller. Elles n'aiment pas être plantées sur un sol froid. Pour le reste, faites vous plaisir, c'est le moment.

