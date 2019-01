Mon citronnier perd ses feuilles.

"J'ai rentré mon citronnier dans une pièce non chauffée et lumineuse. Mais depuis il perd ses feuilles." Joëlle de Billom (63)

Billom, France

Il faut faire attention quand on rentre les agrumes. Il faut les rentrer avant qu'il fasse froid, avant les gelées.

Effectivement, il faut leur offrir un endroit lumineux. Comme c'est un feuillage persistant, il faut beaucoup de lumière. Il faut également une température pas trop élevée, donc une pièce non chauffée c'est très bien.

Il ne faut pas oublier de continuer à arroser un petit peu!

Bien sûr on arrose moins. Mais si le citronnier est dans une pièce non chauffée, environ 15 degrés, il faut arroser au moins 1 fois par semaine.

Lionel DESBORDES, expert jardin de France Bleu Pays d'Auvergne. © Radio France - Valérie Pocheveux

Il faut arroser certes, mais il ne faut pas laisser d'eau en excès. On ne laisse pas d'eau dans la soucoupe.

C'est un peu une période délicate pour les agrumes. Ils n'aiment pas trop le changement. Ils aiment bien rester au même endroit. Ils n'aiment pas le rempotage.

Donc c'est vrai quand on les rentre, si on change un peu la fréquence d'arrosage, cela provoque un petit stress et le citronnier perd ses feuilles! Il en perd plus ou moins suivant s'il est beaucoup stressé ou pas.

Il ne faut pas attendre trop tard pour les rentrer.

Pour éviter ça, il ne faut pas trop attendre pour les rentrer. Ainsi la différence thermique entre l'endroit où ils vont hiverner et l'extérieur n'est pas trop importante.

Posez vos questions aux experts jardin, tous les samedis de 9h à 10h.

Emission animée par Mylène Baganas.