Vos Questions Jardin: Mon lilas et mon houx sont plantés trop près de la clôture

Si le lilas et le houx ont une trentaine d'années, ils sont vieux et n'aiment donc pas être déplacés.

Plus une plante est âgée, plus elle a mis en place son système racinaire et plus après il lui est difficile d'en faire un nouveau.

Après il y a une solution qui est envisageable: c'est une taille.

Une taille qui peut être sévère. Le lilas et le houx acceptent d'être taillés sévèrement. Ce sera une meilleure solution car les déplacer cela leur sera fatal.

L'année où le lilas sera taillé, il risque de faire beaucoup moins de fleurs. Mais cela lui fera du bien. Cela lui rajeunira la ramure.

Le houx a une croissance un peu plus lente. C'est une plante assez vigoureuse, on parfois du mal à s'en débarrasser.

Tailler votre houx et votre lilas, cela ne leur sera pas fatal. Si vous les déplacez, malheureusement...

