Benoit Claude "le sanglier philosophe" producteur de plantes à Cusy : tisanes, liqueurs, aromates, tout en bio

Benoît Claude est producteur de plantes : les plantes sont cultivées ou simplement cueillies dans les montagnes et vallées de Savoie et Haute-Savoie, puis transformées en tisanes, aromates, sirops et liqueurs de plantes.

Vous voulez en savoir plus sur l'activité de Benoît Claude c'est Ici

Cueillette de l’ail des ours au printemps au bord du Chéran, de la bruyère en Maurienne, arrachage de la Gentiane dans les Bauges à l’automne… Des cultures aussi : menthes, verveine, mauve et autres belles plantes à Viuz-La-Chiesaz et Thoiry, génépi en haute montagne en Maurienne…Créé en 1997, le Sanglier Philosophe est une petite entreprise qui se consacre aux « PPAM », plantes aromatiques et médicinales, tendance Alpes élargie.

Les produits du Sanglier philosophe

A ne pas manquer dimanche 20 Septembre avec France Bleu Pays de Savoie "Simples en fête"