Anaïs et Romain du St Jean à St Jean d'Arvey : les recettes à base de volailles de la ferme Chaupendant

Quelques mots du chef :

Avant le Saint Jean …Mes débuts se sont fait de l’acquisition des bases de la cuisine traditionnelle Française chez Paul Bocuse. Ensuite l’appel des grandes brigades parisiennes se faisant sentir, le Carré Des Feuillant d’Alain Dutournier me donna ma chance. Quelle belle expérience humaine et gastronomique se fut… L’aventure ne s’arrêtant pas là, l’opportunité de travailler à l’obtention d’une 3e étoiles au George V, m’a ouvert les bras. Cuisine moderne et technique avancée sont venue enrichir mon expérience et avec ceci la 3e étoile en prime !L’envie de renouer avec la nature nous à conduits, Anaïs et moi à revenir en Savoie. Le restaurant Atmosphère ma fait découvrir cette belle et riche région.Toutes ces expériences m’ont permis d’affiner ma cuisine, que je souhaite moderne, généreuse et gourmande, basé sur le respect du produit et la mise en valeur du travail de nos producteurs. Le tout bien entendu pour votre plus grand plaisir. Alors n’hésitez pas à regarder la carte du jour du Saint Jean !

