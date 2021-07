L'assiette savoyarde : Les bons produits laitiers du Gaec La Farconnetière à Saint-Christophe-La-Grotte

Pierre Barrier nous présente ses desserts glacés : Douceur des îles, ses oeufs Mont-Blanc et de la fraîcheur avec un sorbet surprenant à savourer idéalement avec de la mozzarella !

Pierre , Pascal et Adrien Barrier vous attendent chaque mercredi et samedi de 14H00 à 19HOO pour vous faire découvrir leurs flans , crèmes, yaourts, glaces , vacherins, fromages blancs ... Découverte, partage et dégustation ...

