Les apéros d'été : Mathilde et Justine Jacqueline les 2 soeurs vigneronnes à Aix Les Bains : Spritz Savoyard

Le domaine Xavier JACQUELINE Père & Filles est créateur de vins de Savoie dʼartisans, cépages rares plantés jadis à Aix les Bains & de la Perle du Lac. Certifié en agriculture biologique, les trois passionnés produisent des vins de terroir précis d’une grande complexité aromatique entre lac et montagne.

Xavier JACQUELINE, oenologue de formation de Bordeaux, entreprit une aventure viticole incroyable en 1985 avec la remise en activité de la cave familiale à Aix les Bains et la création du vignoble de toute pièce à Brison St Innocent. Ses deux filles rejoignent le domaine viticole :

Depuis 2014, lʼaventure se poursuit avec Mathilde diplomée de Beaune qui après un parcours à lʼinternational a décidé de revenir à ces racines pour devenir vigneronne. Justine, diplomée en sommellerie de lʼuniversité du Vin prend part à la production des vins depuis 2018. Le domaine viticole se lance dans l’oenotourisme avec la création de chambre d’hôtes et d’un cellier de dégustation pour organiser des ateliers vins & fromages dans la maison familiale à Aix les Bains..

Chambres d’hôtes de charmes et domaine viticole à Aix les Bains en Savoie à quelques kilomètres d’Annecy. Dans un esprit convivial, Xavier, Mathilde et Justine JACQUELINE Vignerons Père & Filles vous accueillent.

Imaginée comme une maison de famille, d’amis et d’hôtes, La Maison Vigneronne est un lieu authentique pour prendre le temps de se retrouver, déguster et partager de beaux moments. La situation géographique permet un accès privilégié à un merveilleux environnement entre lac & montagne.

Nous vous proposons deux belles Chambres spacieuses : La chambre « Perle » et La Chambre « Petit Grain » à l’étage de la Maison Vigneronne. Chambres d’hôtes aménagées avec : Literie Grand Confort, Décoration épurée pour se ressourcer, Coin salon, Salle de douche et WC privatifs. Pas d’accès à la cuisine mais possibilité de réserver un diner maison. Les plus : Petit Déjeuner, Visite de Cave, Dégustation de la Perle du Lac et deux vins de la gamme, Wifi, Parking et Jardin privé en pleine ville.

