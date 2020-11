Yves Rouèche auteur du livre "Gastronomie Lyonnaise les trésors retrouvés" Edition Deborée

Yves Rouèche - Yves Rouèche

Depuis que Curnonsky, célèbre critique gastronomique, a proclamé Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, en 1934, la ville est restée la capitale du bien-manger ! Une capitale gastronomique mondialement connue et reconnue depuis l'avènement de la mère Fillioux, de la mère Brazier, et surtout de Paul Bocuse qui a régné en maître sur la cuisine pendant plus de cinquante ans. De nombreuses spécialités et recettes traditionnelles de la gastronomie lyonnaise se sont égarées au fil des siècles. Ce sont plus de cent recettes de plats de la cuisine rabelaisienne, bourgeoise, guignolesque, des Mères et des chefs, ainsi qu'une vingtaine de pâtisseries de fêtes qui ont été extirpées des vieux grimoires et remises dans leur contexte historique, afin de préserver cet héritage multiséculaire. Trente-cinq de ces recettes ont été reproduites ou revisitées par des chefs et artisans des métiers de bouche contemporains. Les plus grands noms de la ville se sont investis dans ce projet, dont cinq Meilleurs Ouvriers de France : les chefs des groupes Paul Bocuse et Georges Blanc, Patrick Henriroux, Christian Têtedoie, Christophe Marguin, Jean-Paul Pignol, Philippe Hiriart, Christian Janier, Philippe Bruneton, René Nardone Glacier, Reynon Traiteur, Sonia Ezgulian, Grégory Cuilleron, etc. Un voyage culinaire qui tutoie les étoiles... " À Lyon, la tradition du bien manger est depuis toujours un art de vivre ! "