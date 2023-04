L’école Michelin de la rue du Nord

Entre 1915 et 1967, Michelin construit, entretient et gère près d’une vingtaine d’établissements scolaires dans l’agglomération clermontoise.

Entre 1915 et 1967, Michelin construit, entretient et gère près d’une vingtaine d’établissements scolaires dans l’agglomération clermontoise. Au programme : une prière pour commencer la journée, beaucoup de mathématiques, et des encouragements à intégrer l’entreprise Michelin.