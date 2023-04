Où est passée la Tiretaine ?

Clermont a bien une rivière : la Tiretaine.

Mais depuis le 20e siècle, on ne la voit plus. Parce qu’après des décennies de crues, d’inondation, et de pollution aggravée par l’essor de l’industrie du caoutchouc, la ville de Clermont a décidé de l’enterrer, et de bâtir des habitations sur les dalles de béton qui la recouvrent.