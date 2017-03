Laissez-vous guider - 8h30

Teasing 8h20

Eric : Hervé, bonjour. Au programme ce matin : un festival jeune public et la nouvelle exposition du Mucem Cette exposition intitulée "Vies d'ordures" qui parle d'environnement. Comme nous l'expliquera à 8h30 Denis Chevallier, le commisaire d'exposition. Et quelques minutes plus tard, coup de projecteur sur le festival Z7 pour enfants qui se déploie dans plusieurs lieux culturels du Var. Présentation de l'événement par Patrice Laisney, directeurduPôleJeunePublicdeRevest-les-Eaux.

Invité 1 / 8h30 / Denis Chevaller / tel. 06 42 10 50 44

Exposition : "Vies d'ordures" (à partir de mercredi et jusqu'au 14, aôut, Le Mucem, Marseille). mucem.org Du 22 mars au 14 août 2017. Mucem J4 – Niveau 2 (1 200 m²)

Eric : Hervé, le Mucem inaugure demain une nouvelle exposition en lien avec l'environnement

Hervé

Elle s'intitule "Vies d'ordures... de l'économie des déchets". Et elle va nous sensibiliser sur ce qu'on appelle notre "empreinte écologique".

Denis Chevallier, bonjour.

Vous êtes le commisaire générale de cette exposition. Vous nous faîtes une visite guidée. Qu'est-ce le public va y découvrir à partir de demain ?

Notre empreinte écologique est exponentielle : plus de 80 % de la surface émergée de la planète est sous influence humaine directe. Cette surexploitation de l’écosystème engendre des bouleversements naturels : hausse de la températureduglobe,appauvrissement de la couche d’ozone, acidification des océans, épuisement des sols et des sous-sols. Nos sociétés sont transformées en sociétés du déchet. Exposer les manières dont nos sociétés produisent, traitent, s’approprient et transforment les restes, apparait comme un enjeu central pour le musée de société qu’est le Mucem. L’exposition Vies d’ordures. De l’économie des déchets invite à un voyage autour de la Méditerranée, à la découverte des paysages, des technologies, des objets recyclés ou de deuxième vie, et surtout à la rencontre des hommes et des femmes qui gèrent nos déchets,enviventet souvent les subissent. Il s’agit d’interroger leurs savoir-faire, leurs conditions de vie, les rapports sociaux et les conflits dans lesquels ils sont pris. Basée sur des enquêtes ethnographiques réalisées en Turquie, en Albanie, en Egypte, en Italie, en Tunisie, au Maroc ou dans le Sud-est de la France (Marseille et sa métropole), cette exposition a pour but de sensibiliser le public à la gestion individuelleetcollectivedes déchets en montrant les façons dont nous les collectons, les trions, les réparons, les transformons, avec l’inventivité de la nécessité. Par les détournements ou par les traitements de haute-technologie dont ils font l’objet, les déchets donnent forme à nos paysages et à nos relations sociales.

Le parcours permet de s’interroger sur nos modes de vie, nos modèles de consommation et de production grâce à plus de 450 objets, documents, installations, films, cartes et schémas issus des collections du Mucemet des musées d’ethnographie comme le musée du Quai Branly ou le musée de Guatelli dans la région de Parme et surtout en s’appuyant sur les documents issus des campagnes d’enquêtes collectes 1 initiées par le Mucem depuis