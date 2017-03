Laissez-vous guider - 8h35

Invité 2 / 8h35 / Patrice Laisney / tel.06 67 69 15 73

Eric : Hervé, place aux enfants avec un festival qui se poursuit dans le Var

Hervé

Avec le festival Z7, les plus jeunes sont assurés dé découvrir de beaux specta les de grande qualité sous de nombreuses formes artistiques.

Patrice Laisney, bonjour.

Vous êtes le directeur du Pôle Jeune Public au Revest-les-Eaux. Il y en a vrament pour tous les goûts ?

"Nouchka et la grande question" (ce soir 19h30, Théâtre du Rocher, La Garde). Quelque part dans la vie, il y avait une enfant sans bruit. Quelque part dans la vie, il y avait une enfant sans voix, emmitouflée dans ses pourquoi. Elle s’appelait Nouchka. On lui avait volé son papa. Elle aurait pu rester longtemps comme ça, toute fragile, toute menue, les yeux baissés, à tordre les manches de sa veste à rayures... Mais Nouchka porte en elle un trésor qu’elle va peu à peu découvrirsouslemanteaudesonsilence... Porté par Serena Fisseau, Nouchka et la grande question est un conte musical où se mêlent chansons et voix parlée. Accompagnée par le violoncelle inventif et sensible de Valentin Mussou, et les percussions subtiles et chaleureuses de Fred Soul - déjà complice de D’une île à l’autre -, Serena Fisseau y dessineuneméditationdélicatesurl’éclosiond’un être, avec ses plaies et ses bosses, dans le tumulte du monde. Programmé dans le cadre du Festival Z7 Ce festival est proposé par le PôleJeunePublic, l'association Tandem et les villes du Pradet, de La Valette-du-Var, de Hyères-les-Palmiers, de La Garde et de La Crau,en partenariat avec le conservatoireTPMetlacompagnieAttention Fragile.

"Euraoundzeweurld" par Merlot (demain 17h, Théâtre Denis, Hyères). Tout part d’un cours de géographie qui dégénère, et ce voyage nous fera traverser l'Europe et le monde entier, à travers des tableaux vidéo et des chansons originales. Nos trois trublions, Merlot,SventetLucien sont tour à tour acteurset musiciens, et n’hésitent pas user de leur douce folie pour nous raconter tous les pays que composent ce voyage Euraoundzeweurld. Chansons, comédie, vidéo sont ici un mélange d’arts détonnant pour un spectacle résolument vivant.

Un itinéraire (la Chine, la Polynésie, l’Afrique, l'Irlande, l’Arctique, le Bangladesh ont leur chanson) fait d’histoires, d’anecdotes, de balades ou de rigolades à travers les éléments. Tantôtrêverie,tantôtréalité,Euraoundzeweurld c’est aussi ce voyage entre le réel et l'imaginaire, dans lequel les enfants savent si bien se projeter.

Programmé dans le cadre du Festival Z7

"Octopop" (vendredi 19h30, Oméga live, Toulon). Octopop c’est un live innovant, collaboratif et ludique, mêlant musique électronique & jeux vidéos multi-joueurs. Chouettax, étrange animal mutant emprisonné pour avoir commis d’horribles crimes,s’est échappé et s’amuse à polluer et détruire l’univers qui l’entoure. Le commandant Poulpi (Collectif Bruyant), défenseur de l’univers, recrute un équipage d’Octopote constitué de 8 groupes (= le public), chacun placé à un poste de combat (= tapis interactif).Accompagné par le pilote Bernado (Collectif Bruyant) et Mecanite le mécanicien (Nit), ils partent à la recherche de Chouettax, à travers un univers illustré par des jeux vidéos (entre lowpoly et retrogaming) contrôlables via le tapis interactif géant (constituéde dalles sensitives fixées sous le tapis.) La musique de Nit génère en temps réel des éléments du décor ainsi que les adversaires des jeux vidéos, permettant au public de jouer ensemble à travers plusieurs niveaux au gameplay différents. Dans le cadre du Festival Z 7 du 11 au 24 mars 2017