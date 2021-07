Landes festives : bandas et harmonies, peñas musicales et fanfares

Nous avons tous remarqué qu’un vent espagnol souffle sur le Sud de la France plus particulièrement dans ses fêtes, comme en témoignent les ferias de Nîmes, de Béziers, mais également de Bayonne et de Dax ou Mont de Marsan.

Ces inspirations hispaniques se retrouvent chez certains groupes musicaux, tant dans le type de groupe, pensons aux « bandas » et aux « peñas musicales » que dans les noms qu’ils se donnent: banda «Los Campesinos» de Pouillon (40), peña musicale «Los Caballeros» de Bellegarde (30) … Pour autant, il existe une différence entre le Sud-Ouest et le Sud-Est en matière de groupes musicaux animant les fêtes. C’est en terre gersoise que j’en ai pris conscience : les rues en fêtes étaient animées non par des bandas, mais par des fanfares de rue à l’occasion des fêtes de Vic-Fezensac …

Si l’on participe à ces ferias, on découvre que l’animation musicale de ces fêtes a des liens avec l’Espagne. D’abord, au travers des relations bandas / tauromachie espagnole. Par exemple l’animation musicale d’une corrida à Dax est assurée par trois formations de la ville : la batterie fanfare, l’harmonie et la banda. Pour autant, les emprunts d’éléments à la tradition hispanique sont différents entre le Sud-Ouest et le Sud-Est de la France.

Dans le Sud-Est, l’emprunt à la tradition hispanique est différent, il se nourrit d’une Espagne andalouse. De fait, le binôme banda / harmonie caractéristique du Sud-Ouest de la France est « remplacé », dans le Sud-Est, par le binôme peña musicale / fanfare de rue.

Peña, banda c’est toujours une référence à l’Espagne … ?

La peña musicale se différencie de la banda par plusieurs aspects.

La tenue de ville assez stricte d’un coté se distingue de la tenue blanche du festayre de l’autre.

De même, la peña musicale se caractérise par un système de fonctionnement de type professionnel, avec une rémunération individuelle pour chaque musicien. Enfin, un répertoire à base hispanique se retrouve dans les deux cas, mais avec une dimension concert chez les peñas musicales tandis que les bandas sont avant tout des formations musicales mobiles se produisant dans les rues. La base du répertoire de ces peñas musicales est la musique taurine, elles se produisent dans le milieu de la corrida, ainsi que pour la bouvine, les courses camarguaises et autres fêtes votives.

On peut la distinguer de la fanfare (comme « Les Peillasses » de Nîmes) qui est un groupe de 15-20 musiciens amateurs, avec un répertoire différent, relevant plus de la variété internationale, et qui ne se déplacent pas en jouant. Le répertoire de ces groupes musicaux essentiellement composés de cuivres et de percussions est très varié, original et populaire. Quant à leur tenue, les musiciens de ces fanfares en change chaque fois en se déguisant. Ces "bons vivants", véhiculent une idée conviviale et joyeuse de la fête en allant à la rencontre du public.

Mais quel que soit le degré d’inspiration espagnole, tous ces groupes musicaux sont liés à un type de fête particulier, la feria espagnole dont toute fête de la France méridionale s’inspire.